Série B pode ter novo líder nesta sexta Além de Londrina e Portuguesa, que se enfrentam no interior do Paraná, mais dois jogos movimentam a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira. Em jogo está a liderança da competição, uma vez que Santa Cruz e Avaí estarão em campo e, em caso de vitória, empatam em números de pontos com o Marília (13), mas podem passar à frente graças ao saldo de gols. Em Anápolis, Goiás, a Anapolina, antes apontada como séria candidata ao rebaixamento, ganhou nova vida com o técnico Wanderley Paiva e já está em sétimo, com nove pontos. Apesar da boa fase, os goianos sabem que terão um páreo duro pela frente nesta sexta-feira. O Santa Cruz, adversário da noite, busca a vitória para tentar assumir a liderança. Com dez pontos, os pernambucanos ocupam a terceira posição na classificação. Assim como o time de Recife, o Avaí, comandado por Lula Pereira, também acredita que possa roubar o primeiro lugar do Marília. Para isso, precisa vencer o desesperado Gama, 22º colocado, com apenas três pontos, no Distrito Federal.