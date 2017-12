Série B: racha nas eleições da FBA A aparente tranqüilidade projetada para as eleições da FBA - Futebol Brasil Associados - acabou. A entidade, que comanda os clubes que participam do Campeonato Brasileiro da Série B, vai eleger seu novo presidente na próxima segunda-feira, dia 7, às 16 horas, em São Paulo. O candidato único José Neves Filho, ex-presidente do Santa Cruz, ganhou de forma inesperada uma chapa concorrente liderada por Beto Mayo, ex-presidente do Marília. Neves, porém, não vê disputa pelo comando da FBA. Ele garante que apenas sua chapa está inscrita, como prevê o estatuto, e garante que sua vitória está assegurada, até porquê não se vê como candidato da situação, mas como candidato de consenso dos clubes que disputam a Série B. "Só preciso de um voto para eu estar eleito, já que minha candidatura é a única registrada. Logicamente não me sentiria confortável em ser eleito somente com um voto. As inscrições se encerraram na sexta-feira (dia 28 de outubro) e somente a minha foi inscrita. São 14 clubes que votam e eu acredito que terei, no mínimo, 11 votos", explica José Neves. Beto Mayo, que foi apresentado na última terça-feira como candidato à presidência da FBA, confirmou sua candidatura. "Estamos estudando juridicamente a candidatura. Houve uma estranha mudança no estatuto e ninguém sabe o que está escrito nele. Estamos estudando e se houver possibilidade jurídica, sou candidato", garante o dirigente. Uma alternativa seria "melar" a votação de segunda-feira, o que aconteceria desde que a maioria votasse nulo ou em branco. Pelo estatuto da FBA, 14 clubes poderão votar, inclusive quatro de São Paulo. O colégio eleitoral é formado por Raimundo-AM, Ceará-CE, Santa Cruz-PE, Náutico-PE, CRB-AL, Vila Nova-GO, Anapolina-GO, Gama-DF, Avaí-SC, Caxias-RS e os paulistas Marília, Ituano, Santo André e Paulista. Destes 14 times, Ituano, Santo André e CRB não assinaram a ficha de inscrição da candidatura de José Neves. Ele foi presidente do Santa Cruz em três períodos (85/88, 93/94 e 2003/2004) e é o atual presidente do Conselho Deliberativo do clube pernambucano. O seu projeto é organizar a Série B em turno e returno e garantir o acesso de quatro clubes. O novo presidente da FBA vai dirigir os destinos da Série B até março de 2008. Esta eleição foi convocada pelo presidente em exercício, João Nilson Zunino, que também preside o Avaí-SC, que substituiu Peter Silva, destituído em julho acusado de cometer irregularidades administrativas.