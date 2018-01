Série B: rebaixados faltam à reunião Enquanto os dirigentes de Palmeiras e Portuguesa se reuniam com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, em mais uma tentativa para uma "virada de mesa", os clubes da Futebol Brasil Associados (FBA) aprovaram a fórmula de disputa da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. A FBA, que congrega os times da Série B, optou pela competição no sistema de turno e returno, por pontos corridos. Mas, apresentou uma lista de exigências para a disputa não ser remodelada. De acordo com o presidente da FBA, Peter Silva, os clubes não possuem condições financeiras de disputarem um Brasileiro de oito meses, sem o apoio da CBF. Teixeira afirmou que dará uma "ajuda" para as equipes e tentará fazer uma espécie de parceria com a emissora de televisão detentora dos direitos de transmissão da Série B. Apesar da promessa, vista com desconfiança por alguns dos integrantes da FBA, um documento foi encaminhado ao presidente da CBF, após a realização do Conselho Técnico, nesta terça-feira, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste, que não contou com representantes de Palmeiras, Portuguesa e Botafogo. O presidente do Alvinegro, Bebeto de Freitas, não compareceu porque sua mãe, Maria de Freitas, 87 anos, morreu. Dentre os pontos defendidos pela FBA estão o custeio das passagens aéreas, além do pagamento dos custos com arbitragem e exames anti-doping, pela entidade. Outro pedido é o de que o campeão e o vice-campeão da Série B sejam classificados para a disputa da Copa Sul-Americana, antiga Pan-Americana. De acordo com o presidente da FBA, as passagens aéreas são as principais responsáveis pelas despesas dos clubes. Do montante de R$ 30 milhões, previstos para a organização da disputa da Série B, cerca de R$ 18 milhões são destinados aos deslocamentos das equipes. A esperança da FBA é a de fechar um contrato vantajoso com as emissoras de televisão. As TVs Globo, Record e SBT já fizeram suas propostas. Segundo um dirigente, que pediu para não ter seu nome revelado, a proposta Global, de R$ 16 milhões foi a melhor. No entanto, a emissora carioca exigiu a transmissão de cerca de 80% das partidas do Palmeiras e 20% do Botafogo, o que desagradou a todos, desejosos de terem suas marcas veiculadas ao máximo na televisão.