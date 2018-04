Série B: rodada pode ter 2 rebaixados A penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta, nesta terça-feira à noite, com quatro jogos - um deles é Fortaleza x Marília. Conforme os resultados, outros dois times podem se juntar a Londrina, Mogi Mirim e Joinville, rebaixados para a Série C com antecedência. Em Belém, no estádio Evandro Almeida, o Remo tem um jogo decisivo contra o Náutico, líder com 42 pontos. Uma derrota pode rebaixar o tradicional clube paraense, que tem 22 pontos e está na 21ª colocação. O mesmo tipo de pressão vive outro time tradicional do futebol brasileiro. Com 22 pontos e na 20ª colocação, o América-MG recebe o CRB, 17º colocado, com 25 pontos, em Belo Horizonte. Para fim de convocar a torcida e prometendo promoções, a diretoria do clube preferiu mandar o jogo no Mineirão, com melhor acessibilidade aos torcedores, preterindo o Estádio Independência. Em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, Vila Nova e Ceará fazem um jogo sem preocupações. Tanto o primeiro, com 26 pontos, quanto o segundo, com 27, já não têm mais chances de cair para a Série C e nem de classificação. No Ceará, o Fortaleza, já classifica do, recebe o Marília. A penúltima rodada prossegue na sexta-feira, com mais quatro duelos decisivos: América-RN X Caxias; Sport X Anapolina e Bahia x Paulista. A rodada será completada sábado com: Mogi Mirim-SP x Santa Cruz-PE, Londrina-PR x Portuguesa-SP, Ituano-SP x Avaí-SC, Santo André-SP x São Raimundo-AM e Joinville-SC x Brasiliense-DF.