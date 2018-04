Série B: Santa Cruz recebe Vila Nova Além de Portuguesa e Remo, mais duas partidas abrem a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira, a partir das 20h30. Com a primeira fase da competição chegando ao seu momento de decisão, todos os times já têm bem claros seus objetivos. O Santa Cruz, que recebe o Vila Nova no Estádio do Arruda, em Recife, tenta voltar à zona de classificação. Os pernambucanos têm 25 pontos e estão na nona colocação. O time goiano, no meio da tabela, é o 12º, com 23 pontos. Já sem pretensões de classificação, o Ceará recebe o América-RN no estádio Castelão, precisando de mais três pontos para fugir definitivamente do rebaixamento, que passou a assustar após uma seqüência de maus resultados. Os cearenses estão na 15ª posição , com 15 pontos ganhos. A novidade será a reestréia do técnico Lula Pereira, que voltou a assumir o cargo após três rodadas quando o time foi dirigido por Arnaldo Lira. O América, apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Brasiliense-DF, continua na zona do re baixamento. É o 19º colocado, com 20 pontos. A rodada do Brasileiro continua na próxima sexta-feira, dia 27, com mais três partidas. O Caxias recebe o Santo André, o América Mineiro vai à Florianópolis enfrentar o Avaí, enquanto Brasiliense e Bahia fazem duelo de terceiro e primeiro lugares, respectivamente.