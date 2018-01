Série B: Santa Cruz vence e dispara O Santa Cruz conseguiu neste sábado, em Recife, sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o CRB por 1 a 0, pela 14.ª rodada. O jogo foi dramático e o gol da vitória saiu somente aos 37 minutos da etapa final. O gol foi marcado pelo atacante Carlinhos Bala, que na primeira etapa havia perdido um pênalti, defendido por Jeferson. O goleiro do CRB, aliás, foi um dos destaques do jogo, salvando vários gols. O Santa Cruz está há oito rodadas invicto e se isola na liderança com 31 pontos, seis a mais que Marília e Santo André, os vice-líderes. A última derrota do Santa Cruz aconteceu na sexta rodada, no dia 27 de maio, para o Gama, por 3 a 2. Apesar da derrota, o CRB continuou na oitava posição, com 21 pontos. No jogo dos desesperados, em Caxias do Sul, entre Caxias e Ceará, o time da casa levou a melhor e venceu por 2 a 1. O Caxias mostrou muita garra e determinação na partida, dando esperança para a torcida de que pode escapar do rebaixamento para a Série C. Os três pontos aliviaram um pouco o time gaúcho, mas não tiraram o time da zona de rebaixamento. O Caxias chegou aos 15 pontos e assumiu a 19.ª posição. Já o Ceará se complicou. O time de Fortaleza manteve seus 14 pontos e caiu para 20.ª colocação na tabela. Dauri e Flávio, de pênalti, marcaram para o Caxias e Capitão descontou para o Ceará. Neste domingo, o União Barbarense recebe o Grêmio, no fechamento da rodada.