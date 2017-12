Série B: Santa e Náutico vivem opostos Na liderança da Série B do Brasileiro, o Santa Cruz joga todas as cartas neste sábado à tarde, na disputa contra o Grêmio, em Porto Alegre. Uma vitória automaticamente o coloca de volta à Primeira Divisão. O meia Lecheva, único que não viajou, contundido, costumava entrar no segundo tempo, no lugar de Leonardo. Desta vez, o técnico Givanildo Oliveira não terá esta opção. A escalação só será divulgada pouco antes do jogo e o local onde o time pernambucano se hospedou e treinou foi mantido em total sigilo. O clube quis evitar a hostilidade da torcida gremista. Os jogadores do Náutico, outro time pernambucano na disputa do quadrangular final da B, não puderam dormir na véspera do jogo com o Grêmio, na capital gaúcha, porque torcedores queimaram fogos durante toda a noite, perto do hotel. Já o Náutico não tem outra opção a não ser adotar um jogo ofensivo e ir para o ataque contra a Portuguesa, também neste sábado à tarde, no Canindé, em Sâo Paulo. Último colocado no quadrangular final, o clube precisa vencer os próximos jogos para ainda ter chance de voltar à Primeira Divisão. O único desfalque da equipe é o volante Tozo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santa Cruz, domingo, e cumpre suspensão automática. O técnico Roberto Cavalo não divulga a escalação, mas há possibilidade de William assumir a posição. O supervisor de futebol do clube, Flávio Lira, atestou que os atletas vão entrar em campo com o espírito de quem joga uma decisão final. "Não haverá jogo retrancado", garantiu ele.