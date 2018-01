Série B: Santacruzense é o único 100% O Santacruzense está a uma vitória de garantir o acesso no Campeonato Paulista da Série B. Neste domingo cedo, mesmo jogando fora de casa, em Porto Ferreira, venceu o Palmeirinha, por 2 a 1, mantendo os 100% de aproveitamento dentro do Grupo 11, na terceira fase, onde soma nove pontos. Em segundo lugar está o Osvaldo Cruz, com seis pontos, que venceu por 1 a 0 o Grêmio Catanduvense, que continua com três pontos e sonha com uma das duas vagas. O Grupo 10 está bem mais equilibrado. Neste domingo, em Penápolis, Penapolense e São Carlos empataram, em 2 a 2, ficando com quatro pontos cada. O líder é o São Bernardo, com cinco pontos, mesmo tendo perdido, sexta-feira, por 3 a 1, para o Velo Clube, em Rio Claro. As duas vagas estão abertas ainda faltando o returno, ou seja, mais três rodadas. Resultados da terceira rodada da terceira fase: Sexta-feira - Velo Clube 3 x 1 São Bernardo Domingo - Penapolense 2 x 2 São Carlos; Palmeirinha 1 x 2 Santacruzense; e Osvaldo Cruz 1 x 0 Grêmio Catanduvense. Classificação: Grupo 10 1.º Penapolense, 5 pontos 2.º São Bernardo, 4 (0 saldo de gols) 3.º São Carlos, 4 (-1 de saldo de gols) 4.º Velo Clube, 3 Grupo 11 1.º Santacruzense, 9 2.º Osvaldo Cruz, 6 3.º Grêmio Catanduvense, 3 4.º Palmeirinha, 0