Série B: Santo André e Náutico no ABC Lutando pela reabilitação na Série B do Brasileiro, o Santo André recebe o Náutico neste domingo, no estádio Bruno José Daniel. Sem vencer há três rodadas, o time do ABC despencou na tabela. Nada que preocupe o técnico Sérgio Soares: "É difícil manter o ritmo durante toda a competição. Além disso, tivemos a perda de alguns jogadores importantes, como Romerito, Leandrinho e Richarlyson, mas temos um grupo forte e ampla condições de voltar a vencer". Para tentar recuperar a velha forma, o Santo André tem apenas um desfalque: o zagueiro Diego Padilha, que foi expulso e será substituído por Da Guia. "Perdemos em Campinas no final do jogo e com um gol espírita. Não merecemos", disse o técnico. Mesmo estando pior colocado, o Náutico vive um momento melhor na Série B. O time de Recife, que chegou a ser lanterna, está invicto há quatro jogos e venceu o Paulista na rodada passada. Além disso, o técnico Roberto Cavalo ganhou uma boa notícia: o zagueiro Batata, que estava fora dos últimos jogos devido a uma lesão no joelho, está de volta.