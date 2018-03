Série B: Santo André vence a terceira O Santo André mostrou porque tem o melhor ataque desta Série B e conquistou sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vitória por 2 a 1, nesta sexta-feira, mantendo a liderança após a terceira rodada. O time chegou a nove pontos em três jogos, enquanto que o Vitória permanece com quatro pontos, provisoriamente na sexta colocação. O jogo - Richarlyson, Rafinha, Leandrinho e Rodrigão armavam jogadas envolventes, confundindo a defesa baiana, que não conseguia se segurar e nem demonstrar poder ofensivo. O time do ABC desperdiçou muitas chances no primeiro tempo, principalmente em jogadas de cabeça mas, acabou abrindo o placar com um belo gol do meia Rafinha. Como um contraste dos primeiros 45 minutos, o Vitória assumiu o controle no segundo tempo. O primeiro gol sofrido pelo Ramalhão no Brasileiro não demorou a sair, através de Vinícius, de cabeça. O time baiano trocava bons passes, tendo as principais chances nos pés de Alex Alves. E, quando parecia mais perto do gol, o Santo André voltou a frente no placar. Em jogada de cabeça, um dos pontos fortes da equipe paulista, o zagueiro Diego Padilha marcou, justamente no pior momento do Santo André na partida, e definiu a vitória. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.