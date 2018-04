Série B: Santo André vence outra vez Mesmo sem nenhum objetivo no Campeonato Brasileiro da Série B, o Santo André não perdeu a boa fase. Nesta sexta-feira, o time recebeu o São Raimundo no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e venceu sem dificuldades por 2 a 0. Os poucos torcedores que se deslocaram até a cidade vizinha homenagearam os jogadores com uma salva de palmas, até porque quem precisava da vitória eram os amazonenses, que agora correm sério risco de rebaixamento. Com a vitória, o Santo André pulou para a 13ª colocação, com 29 pontos e ainda tem uma chance matemática de chegar à segunda fase. Se não tivesse perdido os 12 pontos no STJD, por escalação irregular de dois jogadores, o time estaria na terceira colocação, com 41 pontos. O São Raimundo ficou na 19ª colocação, com 25 pontos. Apesar de não ter motivação para a vitória, a não ser pelo aniversário de 37 anos de fundação, que será comemorado neste sábado, o Santo André começou dominando jogo. O São Raimundo optou por um esquema mais defensivo, prezando a marcação no meio campo. Por isso, entrou com seis jogadores no meio e apenas um atacante. Mesmo assim, não houve retranca que segurasse o artilheiro Sandro Gaúcho em sua especialidade. Aos 28 minutos, Andradina cobrou escanteio e o centroavante subiu, no meio da pequena área, para marcar de cabeça. Após o gol os visitantes equilibraram o jogo, mas foi o Santo André, que ainda teve as melhores chances, com Andradina e Romerito. A 23ª rodada será toda disputada no dia 25, um sábado, às 16 horas. O Santo André joga fora de casa, em Recife, contra o Santa Cruz. O São Raimundo recebe o Mogi Mirim no estádio Vivaldo Lima, em Manaus.