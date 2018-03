Série B: São Caetano atropela Ponte Preta e faz 3 a 0

Além da vitória do Corinthians sobre o CRB-AL por 3 a 2, o São Caetano foi outra equipe paulista a vencer na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, o time do ABC bateu a vice-campeão Estadual Ponte Preta, por 3 a 0. Veja também: Guia de clubes do Brasileirão da Série B Resultados e classificação da Série B O time não teve muitas dificuldades para definir a partida no segundo tempo. Glaydson marcou duas vezes e Vandinho também balançou as redes. Com a maior goleada até agora, o time do ABC paulista lidera a competição, no saldo de gols. Com um gol do zagueiro Wescley, logo aos cinco minutos de jogo, o Criciúma bateu o Ceará por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Já o Ceará mostrou eficiência ao bater o Juventude por 2 a 1. O atacante Mendes, que marcou o gol do time gaúcho, perdeu a oportunidade de empatar o jogo nos minutos finais, ao desperdiçar cobrança de pênalti. Em Feira de Santana, o Bahia jogou com os portões fechados e ficou no empate por 1 a 1 com o Fortaleza. Simão marcou para os cearenses na primeira etapa, mas o estreante Juca empatou para o Bahia.