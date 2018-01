Série B: São Raimundo vence Gama Com um gol do experiente Alexandre Gaúcho, aos quatro minutos do primeiro tempo, o São Raimundo venceu o Gama, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldão, em Manaus (AM), pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time amazonense chegou aos 16 pontos, saindo da 20.ª para a 14.ª posição, por enquanto fora da zona de rebaixamento. O Gama, que tinha sido goleado na rodada anterior pelo Marília, por 4 a 1, continua com 11 pontos, na vice-lanterna.