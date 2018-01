Série B se aproxima de sua segunda fase São Paulo, 31 (AE) - Faltam poucos jogos para o início da segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro, mas pouco se fala do regulamento que vai definir os promovidos para a primeira divisão em 2004. Quais serão os adversários do já classificado Palmeiras? Quantas partidas faltam para que se possa saber finalmente quem vai voltar à elite do futebol nacional? Por ser diferente das regras da Série A, há muita confusão sobre como será a disputada a segunda e terceira fase da segunda divisão. Alguns jogadores, técnicos e até jornalistas chegam a falar em jogos no sistema de mata-mata. Errado. Na Série B, a segunda fase vai dividir os oito clubes com melhor campanha da fase de classificação em dois grupos. As equipes vão jogar dentro de sua chave, em sistema de turno e returno. Os dois times com melhor campanha em cada chave passam para o quadrangular decisivo, também em ida e volta. Campeão e vice sobem. Nas próximas fases os critérios de desempate serão, pela ordem: maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró e o resultado dos confrontos diretos na fase. Se persistir a igualdade, a vaga será definida a favor da equipe de melhor índice técnico na fase de classificação.