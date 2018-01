Série B sem TV nas 2 primeiras rodadas As duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro não terão televisionamento dos canais abertos ou fechados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira à noite, no Rio, após reunião entre integrantes da Futebol Brasil Associados (FBA) - que organiza a segunda divisão - e Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Segundo Peter Silva, presidente da FBA, o motivo do não televisionamento seria uma pendência no contrato entre a Rede Globo e a Rede Record. Com isso, os jogos previstos para sábado às 20h30 poderão ter seus horários antecipados.