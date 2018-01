Série B: Sport carimba faixa do Paulista Campeão da Copa do Brasil de 2005, o Paulista teve sua faixa carimbada pelo Sport Recife, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, no fechamento da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O carrasco do campeão foi o atacante Vinícius, que marcou os dois gols do time pernambucano, um deles de pênalti. A vitória deixou o Sport com 15 pontos, em quinto lugar, enquanto o Paulista continua com 11 pontos, em 19.º lugar, e portanto, ainda na zona do rebaixamento. O cansaço e o desgaste mental foram visíveis nos jogadores paulistas e bem aproveitados pelos visitantes. "Nós sabíamos que eles estariam cansados, por isso imprimimos um ritmo forte desde o início do jogo e levamos para casa três pontos importantes", disse o atacante Vinícius, herói da tarde. Bem fechado e explorando os contra-ataques, o Sport saiu na frente. Cleiton Xavier ganhou a dividida com Fábio Gomes e lançou na área para Vinícius abrir o placar, aos 28 minutos. No final do primeiro tempo, o meia Márcio Mossoró, estrela do Paulista, sentindo uma torção no tornozelo, deixou o campo. No segundo tempo, o Sport ainda ampliou. Russo fez jogada individual e sofreu pênalti de Rafael. Na cobrança, Vinícius confirmou 2 a 0. O cansaço Paulista só diminuiu aos 48 minutos, quando Bosco chutou rasteiro da entrada da área e marcou. Na próxima sexta-feira, o Paulista vai até Itu enfrentar o Ituano. No sábado, o Sport recebe o Vila Nova, em Recife.