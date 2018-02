Série B: Sport também fica sem técnico A abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B não foi nada boa para dois técnicos. O experiente Luiz Carlos Ferreira, conhecido como "Rei do Acesso", chegou a um acordo com a diretoria do Sport Recife, nesta manhã de quarta-feira, e deixou o cargo. Heriberto Cunha deve ser o substituto. O ex-palmeirense Jair Picerni, que já trabalhou no time pernambucano em 1987, quando o rubro-negro foi campeão brasileiro, é outro nome cotado. O Sport perdeu para o Vila Nova, de virada, por 2 a 1, terça-feira, em Goiânia, e segue com apenas 11 pontos em 16º lugar. A derrota do Caxias, em casa, para o líder Náutico, por 3 a 2, também derrubou o técnico Juninho Fonseca, ex-Corinthians.