Série B também está sob suspeita A Polícia Federal investiga se a máfia da arbitragem também teria atingido a Série B do Campeonato Brasileiro. As maiores suspeitas recaem sobre as quatro partidas apitadas pelo árbitro Paulo José Danelon, acusado de participar do esquema de manipulação de resultados no futebol. A reportagem do Agência Estado ligou para os telefones residencial e celular de Paulo José Danelon, mas o árbitro não atendeu e não retornou o recado deixado na caixa postal de seu telefone móvel. A Polícia Federal também está atrás dele. O site Aebet, que reunia as apostas, também lidava com resultados da Série B e, por isso, há o risco até de a competição, que está em sua segunda fase, ser paralisada. Paulo José Danelon apitou quatro jogos envolvendo apenas times paulistas. O campeonato poderia ser paralisado porque essas quatro partidas interferem diretamente na lista dos classificados para a segunda fase e também para a determinação dos times rebaixados à Série C. Os jogos apitados por Paulo José Danelon na Série B foram os seguintes: Paulista 4 x 0 Guarani, em 8 de maio; Portuguesa 0 x 4 Ituano, em 10 de junho; Ituano 2 x 1 Marília, em 13 de junho; e Guarani 2 x 1 Santo André, em 9 de julho. Os três pontos que o Paulista conquistou na vitória sobre o Guarani foram determinantes para que o time de Jundiaí não fosse rebaixado para a Série C, assim com a vitória do Guarani sobre o Santo André garantiu a equipe de Campinas entre os oito classificados à segunda fase - o Vila Nova ficou de fora.