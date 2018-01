Série B: técnico vê ?grupo da morte? Para o técnico Sérgio Soares, os dois times que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2006 vão sair do Grupo A, justamente, onde está seu time ao lado de Santa Cruz, Grêmio e Avai. "Nós sabíamos que qualquer que fosse o grupo as equipes seriam muito boas. Mas nosso grupo é mais forte do que o outro", explicou soares, justificando a liderança do Santa Cruz na primeira fase, a tradição do Grêmio e a força do Avaí no futebol catarinense. Com o time zerado em cartões, o Santo André poderá ter sua força máxima na estréia na segunda fase contra o Grêmio, sexta-feira à noite, no ABC.