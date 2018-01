Série B tem 2 partidas nesta sexta Dois jogos acontecem nesta sexta-feira pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro, ambos a partir das 20h30. Três clubes paulistas estarão em campo: Guarani x Ituano e Avaí x Marília. A pior situação é do Guarani. Em penúltimo lugar do campeonato, com 9 pontos, o time de Campinas vem de um empate fora de casa com o Criciúma. E tenta, de maneira desesperada, fugir da zona de rebaixamento ao receber o Ituano, no Estádio Brinco de Ouro. O time de Itu, por sua vez, está na 7ª colocação da Série B, com 14 pontos, mas perdeu para o líder Santo André na última rodada. Em Florianópolis, o Avaí recebe o Marília sem treinador. José Galli Neto não resistiu à pressão e acabou sendo demitido após a derrota de 2 a 1 para o Paulista, em Jundiaí. Enquanto a diretoria não define o novo comandante, o auxiliar Belmonte é quem fica com a missão de tirar o time catarinense do 12º lugar (12 pontos). Na rodada passada, o Marília também decepcionou e perdeu para o CRB em casa. Com isso, caiu para o 15º lugar, com 10 pontos. A 10ª rodada da Série B começou na terça-feira, com três jogos: Bahia 5 x 0 CRB, Portuguesa 2 x 0 Criciúma e Náutico 1 x 1 Ceará. No sábado, acontecem mais quatro partidas. E no domingo haverá dois confrontos.