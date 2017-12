Série B tem 3 jogos nesta terça-feira A terça-feira à noite será de jogos importantes na abertura da 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Curiosamente, os seis times que estarão em campo lutam por vagas na segunda fase, mais precisamente pelo sétimo e oitavo lugares. No Estádio Rei Pelé, o Guarani busca sua segunda vitória fora de casa, contra o CRB. O jogo está sendo encarado como uma ?final de campeonato? pelo time campineiro. O Guarani é o décimo colocado, com 25 pontos. O CRB é o 13.º, com 24. Em Recife, no Estádio do Arruda, o líder Santa Cruz tenta se recuperar contra o Vitória, que vem de um resultado positivo sobre o Caxias por 2 a 0. O time pernambucano tem 34 pontos, enquanto o Grêmio soma 29 pontos, na quarta colocação. Já no Estádio da Ressacada, o Avaí tenta se manter entre os oito primeiros - que garantirão classificação para a próxima fase ao final do turno - enfrentando o Ituano. O time catarinense é o sétimo, com 26 pontos. O Ituano é o 11.º, com 24 pontos.