Série B tem 3 partidas nesta sexta Nos três jogos que serão realizados nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, haverá a participação de cinco times que estão na zona de classificação, que reúne os 8 melhores da competição. O Santa Cruz, que está em terceiro lugar, com 14 pontos, vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. O time baiano é o 6º colocado, com 11. Já o CRB, 8º colocado com 11 pontos, recebe a Anapolina, que ocupa a 9ª posição, com 10. E o outro jogo da noite terá o confronto paulista, no Canindé, entre a Portuguesa, vice-líder com 14, e o Ituano, atualmente em 6º lugar (11). A 8ª rodada da Série B foi iniciada na terça-feira, com três partidas. Destaque para o Guarani, que venceu o Náutico por 1 a 0 e deixou a lanterna da competição. Além disso, houve Sport 3 x 0 Ceará e Barbarense 1 x 2 Criciúma. Mais três partidas serão disputadas no sábado à tarde e outras duas no domingo.