Série B tem 3 partidas nesta terça A 10ª rodada da Série B do Brasileiro começa nesta terça-feira, com três partidas, todas programadas para as 20h30. Dos seis times que entram em campo, a melhor situação é a do CRB. Em terceiro lugar do campeonato, com 17 pontos, o time alagoano vem de duas vitórias consecutivas e enfrenta o Bahia, em Salvador. Do lado do Bahia, o técnico Jair Picerni estreou com um empate com o Ceará na última rodada. Com isso, o time baiano chegou aos 11 pontos, em 11º lugar no campeonato. Amargando a 20ª colocação, com apenas 9 pontos, o Ceará tenta sair da zona de rebaixamento nesta terça-feira, quando vai ao Recife enfrentar o Náutico, que ocupa a 8ª posição, com 13 pontos. E no Canindé, a Portuguesa tenta se recuperar das derrotas na duas últimas rodadas e enfrenta o Criciúma também nesta terça-feira à noite. Mesmo com os últimos tropeços, a Lusa se mantém na 6ª colocação do campeonato, com 14 pontos. Já o Criciúma está na 18ª posição, com 10 pontos.