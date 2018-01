Série B tem 3 partidas nesta terça Na noite desta terça-feira, 3 partidas abrem a 15ª rodada da Série B do Brasileiro. E os confrontos reúnem algumas das equipes mais bem colocadas do campeonato e outras ameaçadas pelo rebaixamento: Ceará x Marília, Vitória x Criciúma e Santo André x Anapolina. O Marília chegou à vice-liderança da Série B, com 25 pontos - o primeiro colocado é o Santa Cruz, com 31 -, após conseguir seis vitórias consecutivas. Assim, vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará, que está em crise - é apenas o 20º colocado, com 14 pontos, e está na zona de rebaixamento. Já o Santo André, em terceiro lugar com 25 pontos, está animado após a boa vitória fora de casa diante do Criciúma, na rodada passada. E agora joga no ABC contra a Anapolina, que subiu para a 15ª colocação (18 pontos) e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Será a estréia do técnico Valter Ferreira no time goiano. E em Salvador, o Vitória recebe o Criciúma. O time baiano está em 9º lugar, com 20 pontos, e vem de empate com o Gama. Já a equipe de Santa Catarina vive situação complicada, ocupando a 21ª colocação, com 13 pontos, além de amargar uma seqüência de três derrotas.