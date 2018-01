Série B tem 3 partidas neste sábado Neste sábado, acontecem três jogos na continuação da 14ª rodada da Série B do Brasileiro. Santa Cruz x CRB, Caxias x Ceará e São Raimundo x Guarani são os confrontos do dia. A partida mais importante está marcada para o Estádio do Arruda, em Recife, onde o Santa Cruz defenderá a liderança isolada diante do CRB. Os dois times ocupam a zona de classificação. Com 28 pontos, o Santa Cruz está tranqüilo na liderança e só pensa em ampliar sua vantagem. Já o CRB, com 21, ocupa o 8º lugar. Em Caxias do Sul, as coisas estão mais difíceis. Caxias e Ceará se enfrentam em situação alarmante e quem perder, deve ficar mais perto do rebaixamento. O time cearense soma 14 pontos, enquanto os gaúchos estão com dois a menos - mas correm o risco de serem punidos no STJD por terem escalado irregularmente o atacante Bebeto. No outro jogo deste sábado, São Raimundo e Guarani, que estão no bloco intermediário do campeonato, se enfrentam em Manaus (AM). Com 19 pontos, o time de Campinas não perde há 6 jogos, enquanto a equipe amazonense está com 16 pontos.