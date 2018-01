Série B tem 4 jogos neste sábado Quatro partidas dão seguimento à segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado. Em Salvador, dois campeões estaduais se encontram buscando a vitória para se firmar como favoritos à uma das duas vagas de acesso. O Vitória recebe o Vila Nova, na Fonte Nova, com portões fechados, a partir das 16 horas. O campeão baiano foi penalizado pelo STJD devidos aos incidentes no Barradão ano passado. O time goiano venceu em casa o Ituano na estréia, por 4 a 3, enquanto os baianos empataram com o Marília, por 2 a 2, no interior. No Recife, o Estádio da Ilha do Retiro terá o Sport, que arrancou um empate em 1 a 1 com o São Raimundo, em Manaus (AM). O adversário será o União Barbarense, que vive um delicado momento político, com a renúncia do presidente Francisco Silveira Mello, mas que na estréia bateu os também pernambucanos do Náutico, por 2 a 0. O Ceará, que na quinta-feira foi punido pelo STJD com a perda do Campeonato Cearense de 2004 para o rival Fortaleza, entra em campo no Estádio Castelão, às 16 horas, contra o Santa Cruz, para tentar se reabilitar da má estréia no Sul, onde perdeu por 2 a 0 para o Avaí. Completando a rodada, Anapolina e Gama jogam no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O Gama estréia fora de casa depois de ter batido o tradicional Grêmio, por 2 a 1, na primeira rodada. Já a equipe do interior goiano tenta a reabilitação, pois começou a corrida pelo acesso com uma derrota por 3 a 1 para o Bahia, em Feira de Santana. No domingo, mais duas partidas completam a rodada. No ABC paulista, o Santo André tenta se redimir da derrota para o Cerro Porteño, por 1 a 0, na quinta-feira, diante do Marília, num confronto paulista. Em Campinas, Guarani e Bahia, acostumados com a Série A, se enfrentam pela primeira vez na segunda divisão.