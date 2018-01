Série B tem 4 partidas nesta sexta A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B prossegue nesta sexta-feira, com quatro jogos. O Santa Cruz, líder da competição, com 31 pontos, tenta manter a sua vantagem sobre os concorrentes e enfrenta o Vila Nova, em Goiânia. Dois clubes de São Paulo também estarão em campo: Portuguesa e Paulista. Não será uma missão fácil para o Santa Cruz, já que o Vila Nova vem de duas vitórias consecutivas e quer entrar na zona de classificação. O time goiano é o 10º colocado, com 19 pontos. A Portuguesa luta pela recuperação de duas derrotas seguidas, diante do Marília e do Vila Nova, contra o ascendente Avaí, em Florianópolis. O time catarinense vem crescendo na competição: está há quatro jogos invicto e conseguiu três vitórias consecutivas. É o sétimo colocado, com 22 pontos, um a menos do que a equipe paulista, quinta colocada. Vindo de uma derrota para o Marília, o Paulista, 16º com 17 pontos, tenta se distanciar da zona de rebaixamento diante do Caxias, em Jundiaí. Os gaúchos também não podem nem pensar em perder, uma vez que ocupam 20ª posição, com 15 pontos, e estão na zona do rebaixamento. Em situação melhor, na oitava colocação com 22 pontos, o Grêmio recebe o São Raimundo, que vem de vitória sobre o Guarani. O time amazonense soma 19 pontos, ocupa o 11º lugar e sonha em conseguir uma das oito vagas da segunda fase.