Série B tem 9 jogos nesta terça-feira Nove jogos dão prosseguimento à 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira à noite. O Paulista, depois de golear Londrina e América-RN em casa, deixa sua torcida para provar que a boa fase na competição não se restringe apenas ao estádio Jaime Cintra. Em Fortaleza, o Paulista, sétimo colocado com 29 pontos, vai enfrentar o Ceará (11º com 26 pontos), que também está na luta pela classificação à próxima fase da competição. Mais dois times do estado de São Paulo estarão em campo nesta terça-feira. O Mogi Mirim, 20º com 22 pontos, enfrenta o Náutico (15º com 23 pontos) em jogo que vale a permanência na Série B em 2003. Apesar de não estar na zona de rebaixamento, uma vitória pode significar matematicamente o adeus à Série C. Os pernambucanos, que demitiram o técnico Edson Gaúcho, será comandado por Leivinha, ex-auxiliar técnico. Por falar em descenso, o União São João pode terminar sua partida já rebaixada para a Terceira Divisão no próximo ano. Com apenas 12 pontos, enfrenta a Anapolina (16º com 26 pontos), em Goiás e, em caso de nova derrota, estará condenado à Série C em 2004. Em Recife, Sport,6º com 26 pontos, e América-MG, 21º com 21 pontos) se enfrentam no estádio da Ilha do Retiro. Os dois times vêm de empate em 2 a 2 contra Anapolina e Remo, respectivamente, e vivem situações distintas na competição. Enquanto os pernambucanos jogam pela classificação, os mineiros pensam apenas em não cair. Ainda no Nordeste, América-RN e São Raimundo jogam no estádio Machadão, em Natal. Com 25 e 22 pontos, respectivamente, as duas equipes jogam apenas para cumprir tabela, uma vez que estão muito distantes das primeiras posições. No Sul do Brasil, mais três jogos pela Segunda Divisão. No Paraná o técnico Mauro Fernandes faz sua estréia pelo Londrina tentando apagar a má impressão deixada pelo time nos últimos jogos, quando perdeu de 7 a 1 para o Paulista e empatou em 2 a 2 com o combalido Gama. O adversário será o Remo, que precisa vencer para se manter na terceira posição. Em Santa Catarina, Avaí 26 pontos, e Vila Nova, com 23, entram em campo com objetivos distintos. Enquanto os catarinenses precisam da vitória para continuar pensando na classificação, o Vila joga para fugir do rebaixamento. Caxias e Joinville jogam em Caxias do Sul no jogo dos desesperados. Com 20 e 23 pontos, respectivamente, ambas as equipes já não têm mais chances de classificação e jogam apenas para não cair.