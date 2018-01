Série B tem cinco jogos nesta sexta A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na terça-feira com dois jogos (Marília 1 x 0 Portuguesa e Criciúma 1 x 3 Santa Cruz), terá mais cinco partidas nesta sexta-feira, a partir das 20h30. Em Salvador, acontece o duelo de dois times que foram rebaixados no ano passado: Vitória e Guarani. O time baiano vem de bom resultado fora de casa - vitória contra o Grêmio - e ocupa a quinta colocação, com 19 pontos. O Guarani está há cinco rodadas sem perder e terá as estréias do zagueiro Andrei e do volante Rodrigo Sá. O time campineiro é o 13º colocado, com 16 pontos. Em casa, o Paulista, campeão da Copa do Brasil, tenta a reabilitação, da derrota para o Náutico, recebendo o Anapolina, que também caiu diante do Ceará. Paulistas e goianos não fazem boas campanhas e estão, respectivamente, com 14 e 15 pontos. O Bahia terá a estréia do técnico Carlos Amadeu, efetivado após a demissão de Jair Picerni, frente ao Caxias, em Caxias do Sul. Os baianos somam 15 pontos, na 16ª posição, enquanto os gaúchos estão na lanterna com apenas nove. Nesta semana, a diretoria do time gaúcho decidiu efetivar o fisicultor Arthur Ruschel no comando, embora ele já tenha dirigido o time nas últimas duas rodadas. Em Brasília, o Gama recebe o Avaí tentando uma vitória para sair da vice-lanterna, com 11 pontos. O Avaí está empolgado com a vitória sobre o Sport na última rodada, que o deixou com 16 pontos, em 11º lugar. Em Goiânia, o ameaçado Vila Nova, 18º com 13 pontos, recebe o São Raimundo, 14º com 16 pontos. O objetivo de ambos é se distanciar da ameaça do rebaixamento.