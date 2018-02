Série B tem dois jogos distintos Dividido em dois blocos, de líderes e lanternas, o grupo A da Série B do Brasileiro tem sua terceira rodada neste sábado, a partir das 16 horas. Em Porto Alegre, Grêmio e Santa Cruz duelam pela primeira colocação. E em Florianópolis, Avaí e Santo André jogam pela sobrevivência no campeonato. Esperando contar com o apoio de pelo menos 30 mil torcedores, o Grêmio vai receber o Santa Cruz no Estádio Olímpico. Os dois têm seis pontos cada, mas o time pernambucano leva vantagem no saldo de gols: 5 a 3. Mas, se depender dos dois técnicos, o jogo terminará empatado. Mano Menezes deve armar o Grêmio no esquema 4-5-1, enquanto Givanildo de Oliveira vai escalar três volantes para reforçar a marcação do Santa Cruz. A promessa no Estádio da Ressacada é diferente, porque os dois times precisam vencer para manter chances de chegar ao quadrangular final. Até agora, Avaí e Santo André perderam os dois jogos nesta fase, não tendo somado pontos - a única diferença entre os dois é que o time catarinense já marcou um gol. Em situação complicada, os técnicos Márcio Araújo, do Avaí, e Sérgio Soares, do Santo André, prometem buscar a vitória.