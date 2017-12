Série B tem dois jogos neste sábado Valendo a liderança do quadrangular final da Série B do Brasileiro, dois jogos acontecem neste sábado, pela terceira rodada, ambos às 16 horas (de Brasília). Em São Paulo, no Canindé, a Portuguesa recebe o Grêmio, e em Recife, nos Aflitos, Náutico e Santa Cruz fazem o clássico pernambucano. O Grêmio lidera o quadrangular final com 4 pontos, seguido de Portuguesa e Náutico, ambos com 3. E o Santa Cruz está na lanterna, com 1. Contando os jogos deste sábado, faltam 4 rodadas e apenas os dois primeiros colocados garantem vaga na primeira divisão do Brasileiro em 2006. Em São Paulo, a Lusa quer aproveitar o fato de jogar em casa para assumir a liderança. Mas o Grêmio promete fazer uma grande retranca, para conseguir ao menos um empate. Já em Recife, o clássico pernambucano promete lotar o estádio. Enquanto o Náutico está embalado, o Santa Cruz sabe que não pode mais perder pontos se quiser continuar com chances de classificação.