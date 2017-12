Série B tem duas partidas amanhã A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta terça-feira, às 20h30, com dois jogos envolvendo times de Pernambuco e do Distrito Federal. Em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, o Brasiliense, em sexto lugar, com 2 7 pontos, recebe o Náutico, que tenta se reaproximar dos líderes. Atualmente em 12º, com 23 pontos ganhos, o time do técnico Edson Gaúcho quer se reabilitar após um empate e uma derrota na competição. No estádio do Arruda, em Recife, Santa Cruz e Gama entram em campo com pensamentos distintos. Com 22 pontos e na 16ª posição, o time pernambucano ainda acredita na classificação à próxima fase. O Gama, por sua vez, está em penúltimo, com 15 pontos, e luta contra o segundo rebaixamento consecutivo.