Série B tem duas partidas nesta terça A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira, com duas partidas. Em campo, a partir das 20h30, estarão os dois piores times até agora (Ceará e Náutico) e ainda haverá a estréia de um treinador. Com duas derrotas em dois jogos, o Ceará tenta somar seu primeiro ponto jogando em casa diante do Criciúma. O time catarinense promove nesta terça-feira a estréia do técnico José Luís Plein, substituto de Luiz Carlos Barbiéri, que mesmo após a vitória de 2 a 0 sobre o São Raimundo, acabou entregando o cargo. No outro jogo da noite, a Anapolina recebe o Náutico, que vem de duas derrotas e um início de semana conturbado. Durante o treino de domingo, o atacante Renna teve uma ríspida discussão com o diretor de futebol do clube, Rubens Barbosa, e acabou tendo seu contrato rescindido. Uma derrota pode significar a queda do técnico Roberto Cavalo. A rodada terá seqüência na sexta-feira, com mais três partidas, todas às 20h30, sendo que quatro paulistas estarão em campo. O União Barbarense vai até Salvador enfrentar o Bahia, enquanto Paulista e Santo André encaram Guarani e Vitória, respectivamente. Depois de duas rodadas disputadas, Santo André e Portuguesa dividem a liderança da Série B, com seis pontos cada.