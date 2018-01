Série B tem duas partidas nesta terça O Santa Cruz vai colocar em jogo a liderança isolada da Série B do Brasileiro, nesta terça-feira, diante do Criciúma, a partir das 20h30, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Na abertura da 13ª rodada do campeonato, o dia terá outra partida: Marília x Portuguesa. Com 25 pontos, o Santa Cruz assumiu a liderança depois da vitória apertada sobre o Caxias, por 1 a 0, na última sexta-feira. Já o Criciúma, que é apenas o 19º colocado, com 13 pontos, terá a estréia do técnico Barbiéri, contratado para substituir Dorival Júnior - foi para o Juventude. No estádio Bento de Abreu, dois dos melhores times paulistas na Série B vão medir forças: a Portuguesa, vice-líder com 23 pontos, e a equipe da casa, o Marília, que é o 4º colocado, com 19. Ambos ganharam as últimas três partidas que fizeram.