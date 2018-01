Série B tem duelo paulista amanhã A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá um duelo paulista. Paulista e Mogi Mirim se enfrentam neste sábado, a partir das 20h30, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. No Paulista, o maior destaque é o técnico Zetti. O ex-goleiro do São Paulo dirige um clube profissional pela primeira vez e deverá enfrentar problemas na estréia. Afinal, o time contratou poucos reforços e a base de 2002 já deixou o clube, casos do goleiro Artur (Cruzeiro), o zagueiro Tiago (São Caetano), os volantes Vágner Mancini (Avaí) e Fábio Gomes (Palmeiras). Em Mogi, o também ex-jogador Luís Carlos Winck, campeão brasileiro pelo Vasco em 1989, terá a missão de comandar o time do banco de reservas. Um dos trunfos da equipe será a experiência dos atacantes Paulo Nunes e Cléber.