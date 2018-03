Série B tem duelo paulista amanhã Além do jogo entre Palmeiras e América-RN no Palestra Itália, serão realizados neste sábado mais três jogos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série. São eles: Remo x São Raimundo, Mogi Mirim x Brasiliense e União São João x Marília. Às 16 horas, em Belém, o Remo, que estreou perdendo de goleada para a Portuguesa, enfrenta o São Raimundo-AM, em busca da sua segunda vitória na competição. Às 19 horas, o União São João recebe o Marília em Araras, no duelo paulista da rodada. Depois de perder na estréia para o Santa Cruz, por 3 a 0, o técnico Paulo Roberto repete a escalação e, por estar jogando em casa, acredita que possa surpreender o MAC, estreante na Série B após conquistar o vice-campeonato da terceira divisão em 2002. Do outro lado, o treinador Paulo Comelli deverá repetir os 11 titulares que venceram a Anapolina na primeira rodada. Ainda no sábado jogam Mogi Mirim e Brasiliense-DF. O jogo começa às 20h30 e terá transmissão ao vivo do SporTV. Para esta partida, o técnico Luís Carlos Winck confia no entrosamento de seu time e repete a escalação da estréia, quando perdeu para o Paulista, em Jundiaí. Já o Brasiliense, do técnico Reinaldo Gueldini, vem do empate por 1 a 1 com o Palmeiras.