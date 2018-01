Série B tem quatro vice-líderes A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da série B teve mais quatro jogos neste sábado à tarde. Os resultados serviram para manter a Portuguesa isolada na liderança, com seis pontos, e acirrar a briga pela vice-liderança, dividida por quatro clubes: Caxias, Vitória, Sport e Santa Cruz, todos com quatro pontos. Além do Caxias, que já havia garantido o segundo lugar no empate de 1 a 1 com o Ituano, na terça-feira, o Santa Cruz também se juntou ao grupo ao vencer por 1 a 0 o Ceará, em Fortaleza (CE), com um gol de Otacílio, aos 8 minutos do segundo tempo. Esta foi a segunda derrota do time cearense, agora na lanterna. Outro segundo colocado é o Vitória, que venceu o Vila Nova por 2 a 0, jogando na Fonte Nova com sem a presença de público. O lateral Carlos Magno fez o primeiro gol, enquanto Vitor, com um gol contra, fez o segundo. O time goiano é o 13.º colocado, com três pontos. Pelo mesmo placar, o Sport levou a melhor sobre o União Barbarense, em Recife (PE). Rinaldo e Éder definiram a vitória para o time pernambucano. O time paulista soma três pontos e ocupa a 12.ª posição. Em Anápolis, a Anapolina, de virada, se reabilitou e venceu por 2 a 1 o Gama. Maia fez o gol do time do Distrito Federal, mas o time de Anápolis marcou 2 a 1 com Anderson e Cristiano, ambos no segundo tempo. O Gama continua com três pontos, em 11.º lugar. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.