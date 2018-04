Série B tem três jogos nesta terça A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta nesta terça-feira com três jogos. No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí pode garantir sua classificação para a próxima fase. O time catarinense, sexto colocado com 32 pontos, precisa vencer o Fortaleza, já classificado com 36. O Avaí não quer perder esta chance de antecipar sua presença na segunda fase, que reunirá os oito melhores colocados. Além disso, entra em campo com a obrigação de se reabilitar da inesperada derrota para o América, por 1 a 0, em Natal. O Fortaleza está animado após vencer o Paulista, por 3 a 1, e terá seu time completo. Este jogo começa às 20h30. No Recife, às 16 horas, o Santa Cruz precisa vencer o Remo no Estádio do Arruda, para continuar na briga pela classificação. Os pernambucanos estão em nono lugar com 28 pontos e disputam com Portuguesa e Paulista as duas últimas vagas. Na última rodada perdeu para o Ituano, por 1 a 0, no interior de São Paulo. O Remo vive uma luta diferente. É o 21º colocado e também necessita dos três pontos para sair da zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu em casa o Marília, por 4 a 2, dando sinais de que pode se livrar da Série C. Em Fortaleza, o Ceará tenta manter vivas suas chances de chegar à fase seguinte diante do rebaixado Londrina. O Ceará é o 15º, com 24 pontos, enquanto o Londrina está na vice-lanterna, com 16 pontos. Se perder, o time paranaense estará matematicamente rebaixado. Este jogo começa às 20h30.