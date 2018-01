Série B tem três jogos neste sábado A Série B do Brasileiro tem três jogos neste sábado, pela 13ª rodada do campeonato. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport recebe o Grêmio. Bem colocado na Série B, o time pernambucano está com 18 pontos, o mesmo que os gaúchos. Já o Ceará recebe o Ituano e, com 13 pontos, tenta sair da zona de rebaixamento do campeonato. Para isso, conta com a estréia do técnico Valdir Espinosa. Para o time de Itu, que soma 17, é a chance de ficar entre os 8 melhores. E, no outro jogo do dia, o CRB recebe o União Barbarense em Maceió. O time alagoano está com 18 pontos, mas não vence há 3 jogos. Por outro lado, os paulistas de Santa Bárbara, com 16 pontos, não perdem há 4 rodadas.