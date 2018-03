Série B tem três partidas nesta sexta Brigando diretamente pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz espera surpreender o Gama, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Outros dois jogos também serão disputados a partir das 20h30, pela sexta rodada. O Santa Cruz está em situação confortável, dividindo a primeira posição com o Santo André, com 13 pontos. Só perde a ponta para o time paulista no saldo de gols: 9 a 6. O time da capital federal é o penúltimo colocado, com quatro pontos e, desde que bateu o Grêmio na estréia, não soube mais o que é vencer. Além disso, vem de derrota para o Bahia, na Fonte Nova. Estreando no comando do Gama, no lugar de Mauro Fernandes, Caio Júnior não poderá contar com o apoio da torcida em seu primeiro jogo, uma vez que o jogo terá portões fechados, devido a uma latinha jogada no gramado do justamente no jogo contra o Grêmio. Companheiros na zona de rebaixamento, com cinco pontos, Sport (18º) e Guarani (19º) lutam na Ilha do Retiro para saírem do indesejável bloco dos ameaçados. Na rodada passada, o Sport, campeão brasileiro de 1987, perdeu para o Ituano, enquanto o Guarani, campeão nacional em 1978, empatou com o Grêmio, em casa. Ao lado dos dois ex-campeões brasileiros está o Vitória, em 17º lugar, com cinco pontos. Sem vencer desde a segunda rodada, o time baiano tenta a reabilitação diante do Ituano, sétimo colocado, com oito pontos, que precisa dos três pontos para continuar na zona de classificação. O time está animado depois da vitória sobre o Sport. A sexta rodada começou na terça-feira com três jogos: Marília 3 x 0 Caxias, Vila Nova-GO 1 x 0 Bahia e CRB 2 x 1 Avaí. No sábado serão realizados mais cinco partidas: Santo André x Paulista, União Barbarense x Ceará, Grêmio x Náutico, São Raimundo x Portuguesa e Criciúma x Anapolina.