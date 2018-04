Série B tem vitória do Bragantino e empate em Ipatinga

O Bragantino foi o único vitorioso, nesta terça-feira, na abertura da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Bragança Paulista, venceu o Juventude por 3 a 2, enquanto que, no interior de Minas Gerais, Ipatinga e Bahia ficaram no empate sem gols.

Com o resultado positivo, o clube paulista interrompeu uma série de três derrotas consecutivas e agora soma 36 pontos, subindo de 11.º para oitavo lugar. O Juventude continua com 31, em 14.º lugar.

O time da casa abriu o placar com Diego Macedo, ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa levou a virada com dois gols de Mendes, um deles de pênalti. Na base do "tudo ou nada", o Bragantino empatou com Frontini, também de pênalti, e passou à frente no placar com um gol de Juninho, aos 43 minutos.

No estádio Ipatingão, Ipatinga e Bahia fizeram um jogo feio e com resultado esperado. O time mineiro agora soma 36 pontos, em 10.º lugar, enquanto que o baiano, com 31, ocupa a 15.ª posição, mas satisfeito porque evitou a quinta derrota consecutiva.

A rodada prossegue na próxima sexta com três jogos, sendo que São Caetano e Ceará vão brigar por uma vaga no G-4, o grupo de acesso. No sábado estão previstos cinco partidas, três delas clássicos regionais: Guarani x Ponte Preta, Atlético Goianiense x Vila Nova e ABC x América-RN.