Série B terá 4 jogos com paulistas Quatro jogos e quatro paulistas em campo, neste sábado à tarde, a partir das 16 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um dos destaques é o confronto doméstico entre o Guarani, na zona do rebaixamento, e o Santo André, até agora líder e perto de uma vaga na segunda fase. Este duelo acontece no Brinco de Ouro, em Campinas. O time da casa não perde há quatro rodadas, mas mesmo assim tem apenas 13 pontos e continua perto da zona de rebaixamento. O Santo André, com 22 pontos, tem apresentado uma queda de produção. Na última rodada empatou no ABC, por 2 a 2, com o Avaí, depois de perder a invencibilidade para o Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre (RS). Em Salvador (BA), o Bahia tenta se reabilitar da goleada sofrida para o Criciúma, por 4 a 1, diante do Marília que, curiosamente, vem de duas vitórias por 4 a 1 diante do Avaí e do Gama. A atração será a volta do atacante Wellington Amorim, do Marília, artilheiro isolado da competição, com nove gols. O Bahia tem 15 pontos, enquanto o Marília tem 16. Detalhe: em três jogos, o time do Nordeste nunca venceu o adversário. Invicto há três jogos no comando do União Barbarense, o técnico José Carlos Serrão espera vencer o Vila Nova, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d?Oeste (SP). O time paulista soma 13 pontos, ainda na zona do rebaixamento, e o Vila Nova, um pouco acima graças aos critérios de desempate, soma os mesmos 13 pontos e foi goleado na última rodada, por 5 a 2, pelo Sport, em Recife (PE). Um pouco mais tarde, a partir das 17 horas, no Estádio Vivaldão, em Manaus, se enfrentam São Raimundo, com 13 pontos, e Gama, com 11. Quem vencer respira e quem perder entra no desespero. O time do Distrito Federal passou por uma "operação limpeza" nesta semana (várias dispensas) e o técnico Heriberto Cunha vai promover sete mudanças. A rodada será completada domingo, em Porto Alegre (RS), no Estádio Olímpico, com o jogo entre Grêmio e Vitória.