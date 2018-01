Série B terá cinco jogos neste sábado Além de Palmeiras x Mogi Mirim e São Raimundo x Portuguesa, mais três jogos completam os jogos deste sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Recife, o Sport, que costuma se dar bem jogando no estádio da Ilha do Retiro, recebe o embalado Londrina às 16 horas. Os paranaenses chegam para esta partida com duas goleadas sobre Portuguesa e Anapolina, ambas por 4 a 2. Os pernambucanos ocupam a liderança da competição, ao lado do Botafogo-RJ, com 14 pontos. Já o Londrina, do técnico Roberto Fernandes, está em décimo, com dez pontos conquistados. Ainda às 16 horas os desesperados Joinville e Gama jogam no estádio Ernesto Sobrinho, no interior de Santa Catarina. Os dois times estão com quatro e seis pontos respectivamente, à frente apenas do União São João, que ainda não pontuou na competição em sete rodadas. E às 20h30 jogam América-RN e Vila Nova no estádio Machadão, em Natal. Empolgado pela boa campanha do time na Segunda Divisão, o técnico Ademir Fonseca espera contar com o apoio maciço da torcida para empurrar o time contra os goianos, que estréiam o técnico Humberto Ramos em substituição a Ivair Cenci, que pediu demissão no início da semana.