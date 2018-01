Série B terá clássico regional em Recife A oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B prossegue nesta sexta-feira, com três jogos às 20h30. O destaque fica para o duelo nordestino entre Náutico-PE e CRB-AL, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O time de Pernambuco é o sétimo colocado, com 12 pontos, enquanto o CRB é o 16º, com nove. Apesar de jogar na casa do adversário, o técnico Estevam Soares acredita em resultado positivo. Desde que estreou no clube - no dia 24 de maio contra o Mogi Mirim - o treinador ainda não perdeu. Foram dois empates e uma vitória. "Vamos jogar atrás dos três pontos. Sabemos que o Náutico tem excelente time, mas temos que jogar sempre em busca da vitória", explicou Estevam. Completando a rodada, o Santa Cruz (12) tentará assumir a liderança contra o Brasiliense (9), na casa do adversário. Botafogo X Ceará é o outro jogo da noite. A rodada começou terça-feira com dois jogos: Avaí 2 X 1 Marília e Caxias 1 X 2 Paulista.