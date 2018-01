Série B terá dois jogos amanhã à noite Dois jogos serão realizados nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ambos a partir das 20h30. O Marília defende o terceiro lugar com, 31 pontos, diante do América-MG (22 pontos), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. No outro jogo, Ceará e Sport Recife se enfrentam, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O time cearense ocupa o nono lugar, com 29 pontos, enquanto os pernambucanos estão em sexto, com 30.