Série B terá dois jogos sem torcida A segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem seqüência nesta sexta-feira, com mais três partidas, todas a partir das 20h30. E a torcida, mais uma vez, vai faltar, já que dois dos confrontos serão realizados com portões fechados. Náutico e Grêmio cumprem punições do STJD por irregularidades cometidas ano passado. No Estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico não terá a participação da torcida na partida contra a Portuguesa, que poderá assumir a liderança da tabela com uma vitória, já que venceu o Guarani na estréia, por 2 a 1. O time pernambucano tentará a reabilitação, porque na primeira rodada perdeu para o União Barbarense, por 2 a 0, no interior paulista. Outro jogo em que a torcida ficará de fora será entre Grêmio e Avaí, em Porto Alegre, que acontece no estádio Beira-Rio, do rival Internacional. Mesmo com toda a tradição, o Grêmio também perdeu na estréia, por 2 a 1 para o Gama. Em Jundiaí, Paulista e CRB tentam vencer pela primeira vez na competição. O time paulista empatou com o Santa Cruz na estréia, em 2 a 2, enquanto os alagoanos perderam por 3 a 0 em casa, para o Santo André. A rodada, que começou na terça-feira com o empate por 1 a 1 entre Ituano e Caxias e com a vitória do Criciúma por 2 a 0 sobre o São Raimundo, prossegue no fim de semana com mais quatro jogos no sábado e dois no domingo. Confira o restante da rodada: Sábado - Ceará x Santa Cruz, Sport x União Barbarense, Anapolina x Gama e Vitória x Vila Nova. Domingo - Santo André x Marília e Guarani x Bahia.