Série B terá duelo de lanternas Quatro jogos serão disputados nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da série B. Em Recife, no Estádio dos Aflitos, acontece o duelo dos lanternas, entre o Náutico, 22.º colocado, e o Criciúma, 21.º, ambos com apenas três pontos. Na última rodada, ambos perderam em casa. O Timbu caiu diante do Santa Cruz, por 3 a 1, no clássico pernambucano, enquanto o time catarinense perdeu para o Grêmio, por 2 a 0. Em posições intermediárias, Anapolina, 14.º colocado com quatro pontos, e Vitória, 11.º, com cinco pontos, se enfrentam, em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. O time da casa espera vencer depois de arrancar o empate, de 1 a 1, com o Ituano, no interior paulista. O Vitória também empatou, mas em casa, no Estádio Barradão, contra o Paulista, em 4 a 4, depois de estar vencendo por 4 a 2. A crise dominou o time baiano nesta semana. Por causa dos constantes atrasos de salários, o técnico Renê Simões pediu demissão, mas acabou demovido da idéia pelo presidente Paulo Carneiro. Avaí (8.º com seis pontos) e Vila Nova (15.º com quatro pontos) entram em campo, em Florianópolis, em busca da reabilitação. O time catarinense, na última rodada, perdeu para o São Raimundo, por 3 a 1, em Manaus. O Vila Nova fez mais feio ao perder, em casa, para o CRB, por 1 a 0. No Canindé, em São Paulo, a Portuguesa defende a terceira posição, com nove pontos, diante do União Barbarense, sétimo com sete pontos, num clássico paulista.