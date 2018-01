Série B terá oito partidas decisivas Na reta final da fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série B, a última rodada promete muitas emoções na briga por três vagas restantes na segunda fase e também para definir os outros quatro rebaixados para a Série C. Todos os jogos serão realizados no sábado, dia 10, às 16 horas. Na penúltima rodada, encerrada sábado, mais três times se juntaram a Santa Cruz e Santo André, que já estavam classificados: o Grêmio (que sexta-feira empatou com o CRB), a Portuguesa (que goleou o Sport por 4 a 2) e o Marília (que goleou e rebaixou o Criciúma). As outras três vagas estão sendo disputadas por quatro clubes: Avaí (32), Vila Nova (32), Guarani (32) e Náutico (30). Uma destas vagas, com certeza, vai sair do confronto direto entre Guarani e Avaí, em Campinas. O time paulista precisa vencer porque tem uma vitória a menos do que seu adversário - 10 a 9. O Náutico também precisa vencer para chegar aos 33 pontos e terá a vantagem de jogar em casa e contra o lanterna e rebaixado Caxias. O Vila Nova ficou numa situação complicada, porque mesmo podendo empatar vai jogar fora de casa, em Fortaleza, contra o Ceará, que está ameaçado pelo rebaixamento, com 26 pontos, em 13.º lugar. Este jogo decisivo será realizado no acanhado Estádio Presidente Vargas e o time cearense precisa da vitória para evitar a Série C sem depender de outros resultados. Rebaixamento - Dois clubes estão rebaixados para a Série C: Caxias e Criciúma. Nove times lutam para fugir do descenso, que condenará mais quatro participantes. A situação mais delicada envolve dois clubes tradicionais e que devem decidir um rebaixado no confronto direto: Paulista x Bahia. Ambos têm 25 pontos e vão se enfrentar em Jundiaí, com o time paulista precisando da vitória. Um empate rebaixa o atual campeão da Copa do Brasil, que está em desvantagem no número de vitórias em relação a seus concorrentes: tem seis, contra sete dos outros. O empate, talvez, salve o Bahia, que se garante na Série B se vencer o jogo. Outro confronto que vai decidir um rebaixado envolve Anapolina (24 pontos) contra o União Barbarense (23), em Anápolis (GO). Situação ruim é do Gama (25) que vai enfrentar o Sport (27), em Recife. Os outros times ameaçados estão com 26 pontos, mas só dependem se suas próprias forças. O Ceará recebe o Vila Nova, enquanto o Vitória recepciona a já classificada Portuguesa. Missão perigosa é a do CRB, que enfrentará o rebaixado Criciúma, em Santa Catarina. A última rodada - A 21.ª rodada terá 11 jogos e, curiosamente, três jogos vão decidir os novos classificados, cinco definirão os outros quatro rebaixados e três não terão importância, porque envolverão clubes já classificados ou sem chances de cair. Confira os jogos que valem vagas na segunda fase: Guarani-SP x Avaí-SC; Náutico x Caxias-RS; e Ceará-CE x Vila Nova-GO. Os jogos que decidirão os rebaixados: Paulista-SP x Bahia-BA; Criciúma-SC x CRB-AL; Anapolina-GO x União Barbarense-SP; Vitória-BA x Portuguesa-SP; e Sport-PE x Gama-DF. Os jogos para apenas definir posições: Ituano-SP x São Raimundo-AM; Grêmio-RS x Marília-SP; e Santo André-SP x Santa Cruz-PE.