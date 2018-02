Série B teve rodada com poucos gols Gols não foram o forte da rodada deste sábado no Campeonato Brasileiro da Série B. Nos cinco jogos, foram marcados apenas sete gols, uma média de 1,4 gol por partida. O Londrina, que vai muito mal na competição, perdeu mais uma vez. Em pleno Estádio do Café, em Londrina, o time comandado por Lico caiu por 1 a 0 diante do América-RN. O gol da vitória foi marcado por Marcelo Rosa. Os dois times figuram na zona de rebaixamento. Os paranaenses somam três pontos, enquanto os potiguares estão com oito. Jogando no Estádio Zerão, em Macapá, por ter perdido o mando de campo por duas partidas, o Remo-PA não passou de um empate por 1 a 1 com o Vila Nova-GO. O resultado deixou os paraenses com 12 pontos. Já o time goiano, comandado pelo ex- centroavante Evair, tem 4. Gian abriu o placar aos oito minutos para o Remo, mas Sérgio Müller empatou. Ainda na tarde deste sábado, com um gol de Róbson, a Anapolina-GO chegou à sua quarta vitória em casa e na competição, batendo o Caxias-RS por 1 a 0, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A vitória deixou os goianos com 12 pontos. O time gaúcho soma oito. Outros resultados: Joinville 2 x 1 Ituano e Bahia 0 x 0 Santo André. Neste domingo, a nona rodada será completa com mais duas partidas. Às 10h45, o Marília recebe o Ceará no Estádio Bento de Abreu, em Marília. A partir das 16 horas, Paulista e CRB-AL se enfrentam no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.