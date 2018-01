Série B: três jogos abrem 2ª metade O Campeonato Brasileiro da Série B vai iniciar a sua segunda metade, nesta terça-feira, a partir das 20h30, quando três jogos abrem a 12.ª rodada. Além da presença em campo de dois clubes paulistas, Ituano e Santo André, o destaque fica para Valdir Espinosa, novo técnico do Ceará, mas que será apenas espectador no difícil compromisso contra a Anapolina, em Anápolis (GO). No limite da zona de classificação, a Anapolina joga diante do Ceará, em Anápolis, mesmo lugar onde empatou sem gols com o Guarani, sexta-feira. A Rubra está em nono, com 15 pontos e tem pela frente um adversário seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Com apenas 10 pontos, o Vovô é o penúltimo, com 10 pontos e vem de uma derrota por 4 a 3 para o Grêmio, em casa, resultado que derrubou o técnico Jair Pereira. Valdir Espinosa, ex-Brasiliense, é o novo treinador, mas neste jogo ele estará apenas como observador, ficando a tarefa de dirigir o time para o gerente de futebol, Dimas Filgueiras. Derrotado em casa por 3 a 1 diante do Paulista na última rodada, o Ituano tem a chance de se redimir perante a sua torcida enfrentando o Criciúma, no Estádio Novelli Junior. O Galo de Itu chegou a ficar boa parte da Série B na zona de classificação, mas com as três derrotas consecutivas (Santo André, Guarani e Paulista) , caiu para o 12.º lugar, com 14 pontos, um a mais que o Criciúma, que por sua vez, subiu para o 16.º lugar e deixou a zona de classificação graças a goleada de 4 a 1 sobre o Bahia. Em Recife (PE), o Náutico encara o Paulista. O Timbu está em 11.º, com 15 pontos e com o empate de 2 a 2 com o Vitória, no Estádio Barradão, chegou a três partidas de invencibilidade. Duas posições atrás, com 14 pontos, o Paulista tenta engrenar depois de finalmente deixar a zona de perigo. Antes o time vinha priorizando a Copa do Brasil, sacrifício compensado pela conquista do inédito título.